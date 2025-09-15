MUP: Od sutra do 22. septembra pojačana kontrola saobraćaja u okviru akcije ROADPOL

Na putevima Srbije će od sutra do 22. septembra biti sprovedena pojačana kontrola saobraćaja u okviru evropske akcije „ROADPOL dani bezbednosti“ (ROADPOL Safety Days), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Akcija se održava u okviru Evropske nedelje mobilnosti u 34 države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope) u cilju podizanja svesti o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i posledica nezgoda na evropskim putevima.

„Ovogodišnji projekat ‘ROADPOL dani bezbednosti’ usmeren je na očuvanje bezbednosti vozača dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila, koji čine jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju“, saopštio je MUP.

Po podacima tog resora, vozači dvotočkaša su od početka godine učestvovali u svakoj četvrtoj saobraćajnoj nezgodi sa poginulim ili povređenim licima u Srbiji.

„Analize saobraćajnih nezgoda pokazuju da su više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim i čak dve trećine nezgoda sa povređenim vozačima dvotočkaša izazvali vozači drugih motornih vozila“, stoji u saopštenju.

Dodaje se da će u četvrtak, 18. septembra, širom Evrope biti obeležen Dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, „sa idejom da svi subjekti bezbednosti saobraćaja daju svoj maksimum da tog dana ne bude smrtnog stradanja na evropskim putevima“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com