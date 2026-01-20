MUP potvrdio da je Ivan Ristić novi komandant JZO

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) potvrdilo je danas da je pukovnik policije Ivan Ristić imenovan za komandanta Jedinice za obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata (JZO) tog ministarstva, kojom je do nedavno komandovao Marko Kričak.

Ristić na novu poziciju dolazi nakon angažovanja u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ), gde je od 2021. do ove godine obavljao poslove koordinatora zaduženog za obuku i opremanje.

Pukovnik policije Ivan Ristić rođen je 26. marta 1976. godine u Beogradu, navodi se u saopštenju MUP-a, a završio je master studije na Univerzitetu u Beogradu iz oblasti terorizma i organizovanog kriminala.

Profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine u tadašnjem resoru državne bezbednosti. Od 2003. godine radio je u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici u okviru specijalističkog tima, a od 2004. godine obavljao je poslove neposredne fizičke zaštite i obezbeđenja ambasadora Sjedinjenih Američkih Država i objekata ambasade SAD.

Godine 2012. postavljen je za šefa grupe u takozvanom „D timu“, a u periodu od 2013. do 2014. godine obavljao je dužnost načelnika Odeljenja za obezbeđenje predsednika skupštine Srbije, u tadašnjoj Upravi za obezbeđenje.

Od 2014. do 2015. godine obavljao je funkciju šefa kabineta i savetnika ministra unutrašnjih poslova Srbije (Nebojše Stefanovića), dok je od 2015. do 2021. obavljao dužnost pomoćnika direktora policije (Vladimira Rebića), zaduženog za poslove granične policije, saobraćajne policije, upravnih poslova, kao i za unapređenje i modernizaciju policije.

Od kraja 2020. do sredine 2021. godine obavljao je i dužnost načelnika Policijske uprave u Pirotu.

Tokom profesionalne karijere završio je brojne stručne obuke u zemlji i inostranstvu, uključujući obuke sa francuskom specijalnom jedinicom GIGN, službama Diplomatic Security Service i Secret Service, Službom maršala Sjedinjenih Američkih Država, austrijskom jedinicom „Kobre“, kao i kineskim SWAT jedinicama.

Zbog postignutih rezultata u radu više puta je nagrađivan i vanredno unapređen, naveo je MUP.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com