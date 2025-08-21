MUP: Požari kod Doljevca i na Divčibarama

Vatrogasci su danas angažovani na gašenju dva požara, kod Doljevca i na delu između Požege i Divčibara, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

U MUP-u je agenciji Beta rečeno da je po prvim i nezvaničnim informacijama, požar na tri lokacije, na livadama kod sela Malošište u opštini Doljevac, projavljen oko 13.30.

„Intervencija vatrogasaca je u toku“, kazali su u MUP-u.

Dodali su da je požar na Tometinom polju između Požege i Divčibara prijavljen u podne i da vatrogasima pomažu pripadnici dobrovljnog vatrogasog društva.

(Beta)

