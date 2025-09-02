MUP saopštio da su policajci napadnuti u Novom Sadu, novinari i svedoci tvrde suprotno

Novosadska policija tvrdi da je u kasnim večernjim satima u ponedeljak uveče „blagovremeno i profesionalno reagovala prema većoj grupi od oko 280 lica koja se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) sa namerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta“.

„Deo okupljenih bio je maskiran, a tokom događaja upućivane su grube uvrede i psovke na račun policijskih službenika. Nakon što su izdata dva jasna upozorenja i naređenja da se okupljeni raziđu, a koja nisu ispoštovana, policija je pristupila intervenciji u skladu sa zakonom“, piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

„Prilikom potiskivanja i rasturanja mase, više lica je na policijske službenike bacilo pirotehničke naprave – topovske udare i dimne bombe, a gađali su policajce i različitim predmetima, kamenicama i ciglama. Tom prilikom povređen je jedan policijski službenik, koji je pogođen ciglom u glavu“, piše u saopštenju MUP.

Međutim, na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama, kao i prema izveštajima novinara i svedoka, dogodilo se sasvim suprotno, policija je na građane bacila šok bombe, a potom izuzetno jakim snagama krenula u trk za onima koji su bežali okolnim ulicama.

Neposredno pred ponoć stigli su izveštaji da je policija tukla građane i studente bez ikakvog razloga, kao i da je kampus opkoljen jakim snagama policije i žandarmerije.

MUP pak tvrdi da su policijski službenici „brzo i efikasno uspostavili javni red i mir, sprečili ulazak u fakultet i zaštitili živote i imovinu građana“.

„Intervencija je uspešno završena, a u toku je identifikacija i privođenje učesnika nasilnih incidenata, protiv kojih će biti podnete odgovarajuće krivične i prekršajne prijave. Policija je do sada uhapsila tri sobe i dalji rad je u toku“, saopštio je MUP.

Reporter Bete je prethodno javio da su Policija i žandarmerija večeras upotrebili šok bombe i rasterale nekoliko stotina stotina građana koji su se vraćali u univerzitetski kampus, nakon što je održan pomen stradalima pod nadstrešnicom na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Više hiljada Novosađana večeras je mirno odalo počast žrtvama tragedije, a pretpostavlja se da je ovo po posećenosti bio drugi najmasovniji protest u vojvođanskoj prestonici.

Kada se kolona demonstranata vraćala sa Železničke stanice, deo njih je prišao policijskom kordonu koji tu zgradu čuva od jutros nakon što je u nju upao dekan fakulteta Patrik Drid, kako bi zviždali i dobacivali policiji, ali bez fizičkih nasrtaja na policajce.

Iznenada se pojavila žandarmerija i upotrebila šok bombe ili neko slično sredstvo, budući da se začulo više eksplozija.

Oni su potom jurili demonstrante pokušavajući da ih udare, ali su se građani razbežali ka kampusu Univerziteta. Intervencija je međutim nastavljena potom i u okolnim ulicama, pa je prema izveštajima sa društvenih mreža veliki broj studenata, srednjoškolaca i građana dobio batine, bez ikakvog razloga.

Veliki broj pripadnika policije i žandarmerije otišao je potom za građanima u kampus, a deo je stigao i do Filozofskog fakulteta, gde već nedelju dana borave policajci na poziv dekana Milivoja Alanovića.

Svi novosadski fakulteti su u objavama na tviteru (X) osudili ponašanje policije i „nerazumnu i nepotrebnu upotrebu sile“. Medicinski fakultet u blokadi objavio je: „Udarci pendrecima po glavi neće učiniti da zaboravim koliko su vam ruke krvave!“ Zato ih boli Novi Sad, zato nas mrze“, napisali su studenti MFNS.

Studenti Elektronskog fakulteta su, uz video snimke policijskog nasilja, napisali „Policija je sa novosadskog DIF-a krenula bukvalno da ganja ljude kroz grad. Bez razloga. Cilja je strah i ništa drugo“.

Miran Pogačar, odbornik pokreta Bravo, napisao je da je policija jurišala na omladinu, pendrečila i tukla. „Prozivali su poimence, dozivali, sa sve načelnikom Marićem na čelu. Ovo se neće mirno završiti, policija je to večeras pokazala, reakcije mora biti i biće je“, napisao je Pogačar na tviteru (X).

Studenti novosadskog Fakulteta tehničkih nauka napisali su: „Večeras, na desetu mesečnicu pada nadstrešnice, nakon što su građani mirno odali počast i vraćali se kućama žandarmerija je bez ikakvog povoda krenula u napad na narod kod kampusa. Ljudi koji su šetali ulicama napadnuti su pendrecima, mnogi sukobili povrede i završili na Urgentnom centru“.

„Ovo nije incident, ovo je svesno fabrikovano policijsko nasilje, orkestrirano baš na ovaj dan, kao poruk da država na prašta ni sećanje ni dostojanstvo, ni slobodu“, objavljeno je na tviteru (X).

„Jasno je da neko ne može i neće da shvati da mu je kraj došao, jedino što mu je ostalo jeste palica, koja je kroz istoriju uvek bila poslednje oružje uplašene vlasti. Car je go!“, napisali su studenti FTN u blokadi.

(Beta)

