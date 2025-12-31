MUP: Srbija u 2025. zaplenila više od šest tona droge

U Srbiji je tokom godine na izmaku sprovedeno gotovo 10.000 zaplena droge u kojima je policija oduzela od dilera oko 6.100 kilograma droge i uništila 130 laboratorija za proizvodnju narkotika, izjavio je direktor policije Dragan Vasiljević.

On je za list Politika naveo da je to 6,6 odsto više zaplena u odnosu na isti period prošle godine.

„Na teritoriji Srbije organizovane kriminalne grupe se kao primarnom delatnošću bave krijumčarenjem, proizvodnjom i tgovinom opojnih droga, krađom i prepravkom vozila, nedozvoljenim prelazima državne granice i krijumčarenjem ljudi, kao i krivičnim delima u vezi sa proizvodnom i prometom doping sredstava“, kazao je Vasiljević.

Dodao je da je na predstavnike medija prilikom obavljanja posla u toku ove godine evidentiran 61 napad, 30 fizičkih i 31 verbalni, a da su krivične prijave podnete zbog 16 krivičnih dela i 16 prekršaja,

Nadležnom tužilaštvu dostavljeno je 28 izveštaja radi donošenja odluke u tim situacijama.

Prema njegovim rečima, prijavljeno je 6,5 odsto manje krivičnih dela nasilje u porodici a evidentirano je 27 slučajeva ubistva u okviru porodičnih i partnerskih odnosa sa 31 žrtvom.

„U oblasti maloletničkog kriminala evidentirano je 4.285 krivičnih dela i prijavljeno je 2.675 maloletnih učinilaca. Učešće maloletničkog kriminala u ukupnom iznosilo je 7,4 odsto“, rekao je Vasiljević.

(beta/cmg)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com