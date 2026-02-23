MUP Srbije: Uhapšena dva muškarca iz Kraljeva zbog sumnje da su pripremali nasilnu promenu vlasti

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je saopštilo danas da su uhapšena dva mušarca iz Kraljeva zbog sumnje na "pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje".

U saopštenju piše da su D. R. (51) i M. R. (43) uhapsili policijski službenici MUP-a u Kraljevu, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije.

Uhapšeni su „zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje“, piše u saopštenju,

Oni se sumnjiče da su u od decembra 2025. do februara 2026. „dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Srbije i svrgavanje najviših državnih organa“, dodaje se.

To su radili „tako što su dogovarali nabavku oružja i napad na život i telo predsednika Srbije, njegove supruge i dece, na taj način što bi ih lišili života“, piše u saopštenju.

Kako je navedeno, dogovarali su “ i napad na pripadnike MUP-a Srbije, na taj način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede“.

Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 sati i biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, navodi se.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com