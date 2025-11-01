MUP tvrdi da je u Novom Sadu bilo 39.000 građana

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je da je danas u Novom Sadu, „u piku“ na komemorativnom skupu, „od 11.52 do 12.08 bilo prisutno oko 39.000 građana“.

MUP je prethodno obavestio javnost da se danas, u Novom Sadu, od 10.00, održava neprijavljeno javno okupljanje povodom obeležavanja godišnjice od tragedije kada je usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici poginulo 16 građana.

„U piku održavanja ovog neprijavljenog javnog okupljanja, na području Grada, od 11.52 do 12.08 , bilo je prisutno oko 39.000 građana, koji su u Novi Sad pristigli sa teritorije cele Srbije“, naveli su.

U saopštenju piše i da su „nakon toga, građani počeli da se razilaze“, a trenutno se, kako su naveli, “ jedan broj građana okupio na Keju žrtava racije“.

„U dosadašnjem delu javnog okupljanja nije bilo incidenata ni bezbednosno interesantnih događaja“, navodi se.

MUP Srbije je naveo i da, „u skladu sa zakonom preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti na očuvanju bezbednosti svih građana i imovine“.

(Beta)

