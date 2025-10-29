MUP: U saobračajnoj nesreći kod Novo Sada poginula jedna osoba, u kombiju bili mladi džudisti

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je saopštilo da je na državnom putu Novi Sad – Beograd, jutros oko 03.47 u saobraćajnoj nezgodi u jedna osoba poginula, a više osoba povređeno.

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (43), naveo je MUP.

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika, uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, piše u saopštenju.

Maloletni putnik, star 16 godina, preminuo je na licu mesta, dok je osam osoba, među kojima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, navodi se u saopštenju.

Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola, dodaje se.

Na mestu događaja uviđaj je u toku, po nalogu javnog tužioca, saopštio je MUP.

(Beta)

