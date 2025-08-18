MUP: U vodama Martinika zaplenjeno 4,8 tona kokaina, u akciji učestvovala i Srbija

U međunarodnoj akciji, čiji je deo bilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP), zaplenjeno je 4,8 tona kokaina u vodama Martinika, područje Francuske.

Kako je danas saopštio MUP, droga je zaplenjena tokom jula, a u akciji se sarađivalo sa policijskim i vojnim agencijama SAD i Velike Britanije.

Droga je nađena pretresom broda „Galexyr“, raspoređena u 153 bale, na njemu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i V.Đ. (1984) državljanin Srbije kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru.

On je, kako je navedeno, član „Balkanskog kartela“ i vlasnik kompanije koja se bavi angažovanjem pomoraca za prekookeanske brodove, dok je i sam pomorac, sa dozvolama za upravljanje različitim plovilima.

U samoj istrazi, srpski tim ističe odličnu saradnju sa policijom Hrvatske i Evropolom, naveo je MUP, kao i da je akcija podrazumevala i regionalnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala.

Postoji sumnja da je kokain povezan sa nedavnim trostrukim ubistvom u Boliviji članova „Balkanskog kartela“, državljana Srbije, Severne Makedonije i Hrvatske.

Brod „Galexyr“ je tegljač specijalizovan za transport cementa, dužine 76 metara i njegov pretres je trajao nekoliko dana.

(Beta)

