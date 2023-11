MUP: Uhapšen muškarac zbog posedovanja više od kilogram marihuane

Policija je u Sremskoj Mitrovici uhapsila O.R. (69) u čijem stanu je pronašla više od kilogram marihuane, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Osumnjičeni se tereti za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

„Nakon zadržavanja do 48 časova, O.R. je priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Rešenjem sudije za prethodni postupkak, određen mu je pritvor do 30 dana“, piše u saopštenju MUP-a.

(Beta)

