MUP: Uhapšeni zbog sumnje da su kod Loznice organizovali borbenu obuku grupe Rumuna i Moldavaca

Policija je u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA) i nadležnim tužilaštvima, uhapsila dve osobe zbog sumnje da su u blizini Loznice obučavale grupu od oko 150 do 170 državljana Rumunije i Moldavije za pružanje fizičkog otpora moldavskoj policiji u slučaju nereda tokom subotnjih izbora u toj zemlji.

Uhapšeni su L.P. (37) i S.S. (47) zbog sumnje da su izvršili krivično delo organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

L.P. je osumnjičen da je organizovao i finansirao obuku koja je sprovedena u jednom ugostiteljskom objektu u blizini Loznice, dok se S.S. tereti da mu je u tome pomagao.

Po navodima MUP-a, borbeno-taktička obuka grupe državljana Rumunije i Moldavije sprovedena je od 16. jula do 12. septembra.

„Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenih od njih oduzela laptopove, mobilne telefone, kao i uređaj za detekciju i praćenje radio-frekventnih signala, dok je od osumnjičenog S.S. oduzet i pištolj, zbog čega mu se na teret stavlja i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija“, stoji u saopštenju.

Dodaje se da će posle pokretanja istrage u vezi sa tim slučajem, Ministarstvo pravde Srbije od Moldavije putem međunarodne pravne pomoći zatražiće informacije i dokaze radi daljeg vođenja postupka.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić upitala je ranije danas tužilaštvo u Šapcu da li je tačno da je obuku grupe Rumuna i Moldavaca u kompleksu „Sunčana reka“ između Loznice i Banje Koviljače, „organizovao i finansirao Lazar Popović, predstavljen kao savetnik ministra u Vladi Srbije Nenada Popovića“.

(Beta)

