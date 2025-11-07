MUP upozorio na prevaru: Građanima stižu lažni mejlovi policije, tužilaštva i drugih organa

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije upozorilo je građane na novu internet prevaru („fišing“ kampanju) u kojoj se građanima šalju lažni mejlovi i dokumenti koji se predstavljaju kao zvanična prepiska MUP-a, tužilaštva za visokotehnološki kriminal ili drugih državnih organa.

„U ovim porukama se lažno navodi da je protiv primaoca pokrenuta istraga zbog navodnog posećivanja zabranjenih internet stranica, kao i da je neophodno da u roku od 24 sata odgovori ili dostavi podatke. U nekim slučajevima se u prilogu nalaze falsifikovana pisma sa lažnim potpisima i pečatima, koja sadrže ozbiljne optužbe i navodne službene naloge za istragu“, navodi se u saopštenju.

MUP je istakao da državni organi nikada ne komuniciraju putem mejla na takav način sa građanima, ne traže lične podatke, lozinke ili bilo kakve zvanične odgovore elektronskim putem, i ne šalju sudske naloge, pozive ili obaveštenja putem običnih ili masovnih imejlova.

„Svrha ovih poruka je prevara građana i pokušaj pribavljanja ličnih podataka, novca ili instalacije zlonamernih programa (malvera) na računar ili mobilni telefon. Ovakve aktivnosti najčešće potiču iz inostranstva i sprovode se u vidu ‘nigerijskih’ ili ‘fišing’ prevara, sa ciljem da se izazove strah i navede žrtva da postupi po uputstvima prevaranata“, navodi se u saopštenju.

Pozivali su građane da ne otvaraju priloge ili linkove u takvim porukama, ne odgovaraju na takve mejlove, i da ih odmah obrišu ili prijave Službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala na adresu vtk@mup.gov.rs.

(Beta)

