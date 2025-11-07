MUP: Za komandanta SAJ-a postavljen pukovnik policije Igor Žmirić

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je saopštilo da je rešenjem direktora policije, danas, za komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) postavljen pukovnik policije Igor Žmirić.

U saopštenju piše da je Žmirić učestvovao u obukama i razmenama iskustava sa najelitnijim jedinicama sveta – ruskim, američkim, francuskim.

Dodaje se i da je završio i prestižnu Akademiju za sprovođenje zakona u Budimpešti, jedinog FBI trening centra u Evropi.

Rođen je u Somboru pre 46 godina u porodici sa policijskom tradicijom a njegov deda bio je nekadašnji načelnik somborske policije.

Padobranstvo, koje je zavoleo još kao tinejdžer, ubrzo ga je dovelo u redove Vojske Jugoslavije, a kasnije i u 63. padobransku brigadu.

Nakon vojnog angažmana, a po selekcionoj proveri prelazi u novoformiranu jedinicu – Žandarmeriju, a potom i u Protivterorističku jedinicu (PTJ).

U PTJ-u se izdvojio kao jedan od najboljih, kada je 2004. odlikovan zlatnikom „Jakov Nenadović“ i proglašen za najboljeg specijalca ministarstva unutrašnjih poslova.

Navedeno je i da je 2024. doneta povelja o odlikovanju Žmirića ordenom zvezde „Jakova Nenadovića“.

Nakon ukidanja PTJ-a 2016. prošao je selekciju i postao pripadnik SAJ-a.

Na predlog direktora policije i saglasnost tadašnjeg komandanta SAJ-a postavljen je 2019. na mesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

Bio je zadužen za vođenje, unapređenje i organizaciju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata.

U toj jedinici je radio do 2021. kada je upućen u Žandarmeriju, na mesto savetnika komandanta.

Na predlog ministra i rukovodstva Direkcije policije 2023. vratio se na mesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

Višestruki je prvak Srbije u padobranstvu, osnivač kluba „Grifon“ i direktor padobranske reprezentacije Srbije.

Oženjen je i otac troje dece.

(Beta)

