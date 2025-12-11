MUP: Zaplenjena tona kokaina u Španiji, uhapšeno osmoro državljana Srbije

Kako je navedeno u saopštenju, uhapšeni su B.B. (62), B.I. (49), M.B. (26), M.N. (28), S.S. (38), R.M. (21), D.P. (32) i N.T. (33) koji se sumnjiče za logističku podršku u prijemu droge iz Kolumbije i njenu dalju distribuciju u Španiji.
Podneta je i krivična prijava protiv Z.Š. (60) i izrečena mera zabrane napuštanja Španije, kao i prema trojici državljana Slovenije i jednom državljaninu Bugarske.
U međunarodnoj akciji uhapšeno je ukupno 17 osoba.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naveo je da MUP ostaje pouzdan partner u borbi protiv transnacionalnog kriminala, „posebno u borbi trgovine narkoticima i otkrivanja članova kriminalnih grupa“.
(Beta)
