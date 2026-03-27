Muškarac u Skoplju vozio automobil sa 4,01 promila alkohola u krvi

Policija je u Skoplju uhapsila muškarca koji je vozio automobil sa 4,01 promila alkohola u krvi, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi, policajci su B.L. (46) iz Skoplja uhapsili juče u 18.40, nakon što je oko 15.35 automobilom „ševrolet aveo“ udario u dva parkirana vozila – „hondu“ i „opel astru“ u ulici „Branislava Nušića“, u širem centru glavog grada Severne Makedonije.

„Tokom preduzetih mera, izvršen je alkotest i utvrđeno je da je B.L. upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, odnosno da je imao 4,01 promila alkohola u krvi. Po uputstvu javnog tužioca, zadržan je u policijskoj stanici, a vozilo mu je oduzeto“, piše u policijskom saopštenju.

Dodaje se da će, nakon potpunog dokumentovanja slučaja, protiv njega biti podneta prijava po članu 297-a Krivičnog zakonika – „bezobzirno upravljanje motornim vozilom“.

(Beta)

