Muzej Kineskog zida otvoren na severu Kine

Muzej Kineskog zida otvoren je za javnost u gradu Ćinhuangdao, u severnoj kineskoj provinciji Hebej, javila je agencija Sinhua.

Nacionalni muzej prvog reda, otvoren 15. juna na istorijskom lokalitetu Šanhajguanski prolaz, prostire se na sedam hektara i ima površinu od 30.000 kvadratnih metara. Muzej ima pet stalnih i tri privremene izložbene sale.

Sa više od 11.000 kulturnih artefakata, Muzej je moderno, multifunkcionalno čvorište koje integriše konzervaciju kulturnih dobara, izložbe, obrazovanje i istraživanja.

Aktuelne izložbe o istorijskim artefaktima, o značaju Šanhajguanskog prolaza za Kineski zid i o drevnom kineskom oklopu i oružju otvorene su za javnost.

Zamenik kustosa Muzeja Guo Jing rekao je da je ta ustanova posvećena čuvanju i deljenju nasleđa Kineskog zida, poboljšanju njegovog globalnog dometa kroz kulturne programe, kao i akademskoj saradnji i digitalnim prikazima.

Izgradnja Kineskog zida, koji vijuga preko planinskih grebena širom severne Kine, trajala je duže od 2.000 godina i to bez prekida, od Perioda proleća i jeseni (od 770. do 221. pre nove ere) do dinastije Ming (1368-1644). Delovi tog svetskog čuda koji danas postoje ukupno su dugi više od 21.000 kilometara.

Ministarstvo kulture i turizma Kine zatražilo je od 15 provincija i opština duž Kineskog zida da formulišu konkretne planove za izgradnju nacionalnog Parka kulture Kineskog zida, u skladu sa lokalnim uslovima.

Za provinciju Hebej, ključnu građevinsku oblast tog budućeg parka, prioritet su četiri dela Kineskog zida, uključujući Šanhajguanski prolaz u gradu Ćinhuangdao.

