N1: Komandant SAJ-a Vulević razrešen dužnosti na zahtev Vučića

Dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević razrešen je dužnosti i od ponedeljka formalno odlazi u penziju, saznaje N1.

Izvor N1 tvrdi da je njegovo razrešenje došlo posle zahteva predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vulević je bio na čelu SAJ-a gotovo dve decenije, a u MUP-u od 1993. godine. Prvi je srpski policajac koji je završio prestižnu FBI akademiju, a nedeljnik „Vreme“ navodi da je tokom njegove komande SAJ „ostao upadljivo čist od afera, sa profesionalno obučenim i disciplinovanim pripadnicima“.

Prema pisanju „Vremena“, Vulević je „odbijao da transformiše SAJ u pretorijansku gardu vlasti, što je u političkom vrhu doživljeno kao neposlušnost“.

List dodaje da je „njegov autoritet unutar policije postao smetnja upravo zbog toga što nije želeo da se jedinica koristi u akcijama protiv građana“.

Portal „Radar“ podseća da je Vulević jedno od imena koje se spominjalo u kontekstu najnovije čistke u MUP-u.

Kako navode, njegovo penzionisanje pokazuje da „iz policije odlaze profesionalci sa integritetom, a na njihovo mesto dolaze kadrovi spremni na političku lojalnost“.

Na odlazak Vulevića iz službe gleda se ne samo kao na kraj jedne epohe u SAJ, već i kao na politički signal – da u vrhu policije više nema mesta za one koji, kako je pisalo „Vreme“, „nisu spremni da stave jedinicu u funkciju represije nad građanima“.

