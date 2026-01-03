N1: Počelo uklanjanje Božićnog seoceta ispred Skupštine Srbije

Štandovi su tu postavljeni krajem decembra, posle uklanjanja šatorskog naselja pristalica vlasti 29. decembra.

Pionirski park, gde su i dalje njihovi šatori, zatvoren je za građane o čemu se stara posebno „obezbeđenje“, a ima i nešto policije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u četvrtak, 1. januara, posetio „Božićno seoce“, gde se građanima delila hrana, a osoblje su bili i domaći i stranci, kazao je da će kolovoz ispred Skupštine biti u ponedeljak otvoren za saobraćaj.

(Beta)

