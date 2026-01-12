N1: Telekom Srbija kupila Kurir

Kompanija Telekom Srbija kupila je Mondo INC u vlasništvu WMG Media Igora Žeželja, preduzeće koje je izdavač dnevnog lista Kurir, ali i portala Kurir i istoimene televizije, prenosi N1.

Preduzeće Mondo, registrovano za distribuciju kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa je od 31. decembra 2025. godine u većinskom vlasništvu Telekoma Srbije.

Telekom je, prema podacima objavljenim u Registru privrednih društava APR-a, vlasnik 80 odsto Mondo INC, dok je 20 odsto udela zadržao dosadašnji vlasnik.

Mondo INC je upisan u Registar medija APR kao izdavač dnevnog lista Kurir, zatim portala Kurir.rs, Televizije Kurir, novina Doktor Kurir i Kurir Stars.

Prema podacima iz registra, Telekom Srbija je upisan kao vlasnik 80 odsto udela Mondo INC, sa novčanim ulogom od 1,76 milijardi dinara i nenovčanim ulogom od 1,49 milijardi dinara.

Žeželjeva kompanija WMG Media vlasnik je 20 odsto udela, sa novčanim ulogom od 439,9 miliona dinara i nenovčanim ulogom od 373 miliona dinara.

(Beta)

