N1: Voz Soko putovao do Subotice četiri sata umesto 80 minuta

Građani koji su ovog jutra krenuli vozom „Soko“ iz Beograda ka Subotici, imali su dosta problema da stignu na odredište, uz otkazivanje polazaka, kašnjenja i presedanja na autobus, pa je putovanje umesto 80 minuta trajalo četiri sata, piše N1.

Oni koji su želeli da krenu u sedam ujutro ka Subotici, umesto sat i 20 minuta putovali su oko četiri sata, uz presedanje u autobuse.

Kako su redakciji N1 javili putnici, polazak voza „Soko“ u sedam časova ujutru je otkazan, a putnicima je rečeno da mogu da idu vozom u osam časova. Polazak u osam časova nije otkazan, ali je kasnio oko pola sata.

Kako navode putnici, „Soko“ je sve vreme išao sporije od predviđenog, da bi kod Vrbasa počeo „da mili“.

„Posle skoro tri sata puta, u Bačkoj Topoli su nas prebacili u autobuse. Nisu nam rekli zbog čega voz kasni i zašto prelazimo u autobuse“, rekao je jedan od putnika na relaciji Beograd – Subotica.

Srbijavoz se još nije oglasio saopštenjem povodom ovog slučaja, niti je odgovorio na pitanja N1.

