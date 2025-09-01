Na beogradskom Trgu Republike završena komemorativna šetnja srednjoškolaca i građana

Kolona studenata, srednjoškolaca i građana stigla je večeras na beogradski Trg republike, na kraju komemorativne šetnje kojom je obeleženo 10 meseci od tragedije u Novom Sadu.

Ispred spomenika Knezu Mihailu, učenici sa belim cvetovima za 16 poginulih u Novom Sadu, nose transparent „Srednjoškolci pamte“, javio je reporter agencije Beta.

Pre odavanja pošte i 16 minuta tišine za poginule u padu nadstrešnice novosadske Železničke stanice, emitovan je govor u kome su srednjošlci podsetili na sve što se dešavalo u poslednjih 10 meseci.

„Ostaćemo da stojimo uspravno i dosledno jer znamo da je naša borba čista i neophodna“, poručeno je u govoru.

To je, kako je navedeno, borba za osnovna načela društva, znanje, odgovornost, pravdu, istinu, za uređen sistem u kom institucije rade.

Ukazano je i da je to borba za „sistem u kom nasilnici ne nose uniforme štiteći kriminalce i koruptivni režim, u kom se deca ne plaše da će ih policija kidnapovati ili nadstrešnica usmrtiti“.

To je „borba za normalan život i budućnost svih nas“.

„Polažemo belu ružu, jer umiru prosveta, kultura i kulturno-istorijsko nasleđe, umiru sudstvo i pravda, slobodni mediji i istina. Polažemo belu ružu, jer ubijeni su ljudi“, navedeno je.

Komemorativno okupljanje, na poziv srednjoškolaca i uz podršku studenata u blokadi, počelo je na Savskom trgu, odakle je povorka prošla centralnim gradskim ulicama.

Ispred Ministarstva prosvete, Studentskog kulturnog centra, Ustavnog suda i zgrade Radio Beograda emitovani su govori srednjoškolaca sa direktnim kritikama na ponašanje vlasti tokom prethodnih 10 meseci.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com