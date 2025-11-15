Na Filološkom fakultetu počeo dvodnevni studentski sajam Slobodna strana

Studentski sajam „Slobodna strana“, koji je započeo danas ispred i u holu Filološkog fakulteta.

Tokom dva dana imaće raznovrstan program, uzlaz je slobodan, dok se donacije raspodeljuju na Fondaciju Anja Radonjić i udruženje Pokreni život.

Na štandovima ispred zgrade fakulteta su majice sa natpisima „pumpaj“, „dinstaj“, sa otiskom krvave šake, bedževi, platnene torbe sa „Izađi i bori se“, „Ko se boji izbora još“, „On je mudar, hrabar, pumpa, tako treba“, uz sliku fiće i tenka, kao asocijacija na film „Nacionalna klasa“.

U holu zgrade je sajam knjiga. Izlagači su, kako je novinaru Bete rečeno, oni koji su barem na dan bojkotovali nedavni Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Deo knjiga doniran je kao pomoć studentima u blokadi.

Za uveče su planirani sadržaji u dvorištu Rektorata Univerziteta, kao što su projekcije, predavanja.

Manifestacija je zamišljena kao „jedinstveni kulturno-obrazovni događaj koji okuplja izdavače, umetnike, studente, profesore i posetioce svih generacija sa ciljem da afirmiše slobodno izražavanje, nezavisno stvaralaštvo i solidarnost“.

„Želeli smo da otvorimo prostor gde su kultura i obrazovanje makar privremeno ponovo u fokusu i postaju dostupni svima, bez pritisaka i ograničenja. ‘Slobodna strana’ je mesto dijaloga, slobode i zajedništva“, naveli su studenti u blokadi.

Informacije, raspored programa i detalji o učesnicima su na društvenim mrežama, na studenti u blokadi.

