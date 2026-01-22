Na Filozofskom fakultetu mirno, malobrojne policijske snage ispred zgrade

Od jutros je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu mirno, a malobrojne policijske snage nalaze se izvan zgrade fakulteta.

Pojedini profesori i studenți bojkotuju nastavu, dok je drugi drže redovno.

Studenti Univerziteta u Novom Sadu su za danas u 11.00 časova najavili plenum u holu Filozofskog, ali postoji mogućnost da se plenum održi i na nekom od drugih fakulteta.

Jake policijske snage juče su, uz upotrebu sile, izbacile studente, zaposlene i građane koji su došli da podrže profesorku Jelenu Kleut, koja je juče i zvanično ostala bez posla na ovom fakultetu.

Blokada fakulteta je trajala od 12.00 do oko 15.30 časova, kada je na poziv dekana Milivoja Alanovića u zgradu ušla policijska patrola.

Nakon toga, u zgradu fakulteta ušlo je nekoliko stotina pripadnika Interventne jedinice i Žandarmerije, koji su, uz upotrebu sile, sve okupljene izbacili napolje.

Kako se uverio reporter Bete, koji se nalazio u holu fakulteta, policajci su u više navrata udarali i grubo gurali okupljene, izbacujući ih iz zgrade.

U tom naguravanju novinarka Nove Nataša Kovačev nabijena je uz izlazna vrata, a novinaru Blokada info Uglješi Surdučkom je od udarca izbijen vazduh, iako su oboje bili jasno obeleženi flouroscentnim PRESS prslucima.

Kasnije tokom večeri pojavili su se snimci na kojima se videlo kako jednog mladića vuku po podu, kao i više udaraca koje okupljeni prtimaju dok ih policija izbacuje napolje.

Milan Jaćimović, maloletni sin Milomira Jaćimovića, autoprevoznika koji podržava studentski pokret, priveden je sinoć, a zatim nakon kraćeg zadržavanja i pušten.

Kako je za N1 rekao njegov advokat Petar Prelić, njegov klijent priveden zbog „remećenja javnog reda i mira“.

Kordoni polkicije zadržali su se još nekoliko sati nakon što su se okupljeni oko 19.00 časova razišli.

Ministar policije Ivica Dačić je sinoć negirao da je policija reagovala nasilno.

(Beta)

