Na izborima u Holandiji levi centar u tesnoj prednosti nad Vildersovim desničarima

Izlazna anketa sa vanrednih parlamentarnih izbora u Holandiji pokazuje neizvesnost u pogledu konačnih rezultata, a partija levog centra D66 je u tesnom vođstvu nad tvrdo desničarskom Partijom za slobodu koja je, na čelu sa islamofobičnim liderom Gertom Vildersom, imala većinu u prethodnom parlamentarnom sazivu.

Anketa nacionalne televizija NOS pokazuje da bi, prema sadašnjem stanju stvari, D66 osvojila 27 poslaničkih mesta – 18 više nego što je imala na izborima iz 2023. godine, dok bi Vildersova stranka imala 25 mesta, to jest 12 manje nego ranije.

Istraživanje je radio IPSOS, koji je saopštio da je anleta sprovedena na 65 glasačkih mesta, obuhvativši 80.000 glasača. Korišćeni metod do sada je davao rezultate koji su vrlo bliski konačnim.

Vildersova Partija za slobodu je 2023. godine lako pobedila osvojivši – 37 od ukupno 150 – ali je isprva imala poteškoća da sastavi vladu, da bi potom on rasturio vladajuću četvoročlanu koaliciju, čime je doveo do sadašnjih izbora.

Koalicija je bila ozloglašena po međusobnim trvenjima i nije uspela da se dogovori oko tvrdih antimigrantskih mera kakve zagovara Vilders.

(Beta)

