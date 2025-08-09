Na jug Portugala morem stiglo 38 migranata

Drveni čamac sa 38 migranata, među kojima sedmoro dece, pristao je na jug Portugala, javile su danas vlasti te zemlje.

To je retka pojava i možda ukazuje na otvaranje nove migrantske rute iz Severne Afrike ka Evropi.

Posle ovog pristajanja portugalska mornarica danas je objavila da je pojačala patrole duž južne obale zemlje i pozvala meštane da jave ako vide bilo kakvo sumnjivo plovilo.

Brod koji je prevozio 25 muškaraca, šest žena i sedam maloletnika stigao je na jednu od plaža grada Vila do Bispo, u Algraveu, najužnijoj portugalskoj provinciji, u petak oko 20.00 časova, saopštila je policija.

„Migranti su bili jako oslabljeni i bila im je potrebna medicinska pomoć, imali su znake dehidratacije i hipotermije“, dodala je policija.

Policija je saopštila i da je njih šestoro prebačeno u bolnicu radi pregleda.

Portugalske vlasti nisu dale detalje o nacionalnostima putnika na tom brodu ni odakle je krenuo.

Javna medijska kuća RTP javila je da je brod krenuo iz Maroka i da je šest dana putovao da pređe more.

Stotine hiljade migranata prešlo je Sredozemlje ka jugu Evrope poslednjih godina ali nisu išli u pravcu Portugala koji se nalazi na jugozapadnoj atlantskoj strani Evrope.

