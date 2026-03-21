Na jugu Izraela 33 osobe povređene u iranskom napadu

Najmanje 33 osobe su povređene, od kojih četiri teško, u oblasti grada Arada, posle iranskih raketnih napada na jug Izraela, preneo je večeras pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu pozivajući se na izraelske službe za vanredne situacije.

„Jedan projektil je pogodio centar grada Arad i nekoliko stambenih zgrada“, saopštila je regionalna vatrogasna služba, opisujući napad.

„Tri zgrade su direktno pogođene, a prijavljena je značajna materijalna šteta. Požar je izbio na gornjem spratu jedne od zgrada. Prijavljene su žrtve“, dodala je vatrogasna služba.

Arad se nalazi oko 25 kilometara severoistočno od Dimone, grada u kojem se nalazi strateški centar za nuklearna istraživanja, a koji je takođe ranije pogođen projektilom.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je odmah reagovao, rekavši da će nastaviti napade na Iran, započete zajedno sa Amerikancima 28. februara.

„Odlučno nastavljamo napade na neprijatelja na svim frontovima“, dodao je Netanjahu.

(Beta)

