Na Kosovu obeležena 28. godišnjica pogibije komandanta OVK Adema Jašarija

Na Kosovu je danas, svečanim sednicama Vlade i Skupštine, obeležena 28. godišnjica pogibije komandanta "Oslobodilačke vojske Kosova" Adema Jašarija.

Nastava u svim školama na Kosovu počela je časom posvećenim porodici Jašari dok su najviši zvaničnici posetili tu porodicu u Donjem Prekazu položili cveće na grob Adema Jašarija.

Premijer Aljbin Kurti rekao je na svečanoj sednici Skupštine Kosova da se „žrtva porodice Jašari poštuje jačanjem države Kosovo, poštenim radom i stabilnim institucijama“.

„Pored toga što je dan časti, danas je i dan razmišljanja o putu koji smo prešli i onome što nas čeka. Danas smo država slobodoljubivog naroda koji je uvek stajao na strani pravde. Poštujemo žrtvu porodice Jašari dok svakodnevno jačamo Republiku Kosovo poštenim radom i stabilnim institucijama. Ovo je najbolji način da sećanje pretvorimo u odgovornost, a istoriju u vodič“, rekao je Kurti.

Ocenio je da je porodica Jašari „svojim herojstvom postala nacionalni simbol i podsetnik da se sloboda skupo plaća“.

„U tim danima sukoba volje za slobodom sa aparatom ugnjetavanja, u Prekazu, istorija je pisana vatrom i krvlju. Zemlja je postala oltar slobode, a porodica nacionalni simbol. Ova žrtva je ovekovečena u našoj kolektivnoj svesti i sećanju kao trajna lekcija da se sloboda skupo plaća, da je to vrednost koja se ne može pregovarati i da je neotuđivo pravo“, izjavio je Kurti.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani ocenila je da su „otpor i žrtva porodice Jašari u martu 1998. u Prekazu dali novi pravac istoriji Kosova“.

„Marta 1998. godine, otpor, žrtva i herojstvo su se spojili u Prekazu, kada je komandant OVK Adem Jašari stajao u porodičnoj kući zajedno sa svojom porodicom, birajući žrtvu umesto predaje i slobodu umesto straha“, navela je ona.

Ocenila je da je porodica Jašari postala „simbol otpora“.

„56 duša postalo je svetlost za jedan narod. U tim danima, pucanj pušaka nije bio samo zvuk baruta, već poziv na slobodu – krik koji je probudio Drenicu, Kosovo i ceo svet. Martovska epopeja nije samo emotivno sećanje, već osnivački čin Republike Kosovo, jer je od Prekaza počela lavina slobode koja nikada nije prestala“, navela je predsednica.

Dodala je da je borba OVK bila „pravedna i neophodna“ i da „lik legendarnog komandanta Adema Jašarija ostaje podsetnik da sloboda nije dar, već žrtva“.

Svečane sednice danas su održane u svim opštinama na Kosovu osim onih sa srpskom većinom a u kasarni „Adem Jašari“ u Prištini postrojeni su pripadnici Bezbednosnih snaga Kosova pred predsednicom Vjosom Osmani, premijerom Aljbinom Kurtijem i predsednicom parlamenta Aljbuljenom Hadžiu.

