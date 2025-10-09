Na Kosovu uhapšen Fatmir Šeholi pod sumnjom za špijunažu

Specijalno tužilaštvo Kosova je danas saopštilo da je uhapšen Fatmir Šeholi zbor sumnje da je izvršio krivično delo špijunaže.

Šeholi je direktor Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa na Kosovu, a bio je i pozvan da svedoči pred Specijalnim sudom.

U saopštenju se ističe da je Šeholi uhapšen nakon višemesečne istrage i da je zadržan u pritvoru na 48 sati, te da je u toku pretres u kući, radi obezbeđivanja dodatnih materijalnih dokaza.

„Specijalno tužilaštvo Kosova, u saradnji i koordinaciji sa Kosovskom policijom, preduzima sve neophodne istražne radnje, u skladu sa Krivičnim postupkom i važećim zakonima, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena“, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Kosova u tehničkom mandatu, Dželjal Svečlja, saopštio je da je uhapšen Fatmir Šeholi, osumnjičen za špijunažu.

Njegovo hapšenje izvršeno je u regionu Prištine uz asistenciju Kosovske obaveštajne agencije (KOA).

Svečlja je napisao da očekuje institucionalni tretman sa najvišim stepenom ozbiljnosti u ovom slučaju, koji, prema njegovim rečima, predstavlja jedan od najtežih akata protiv bezbednosti i ustavnog poretka Kosova.

Na Fejsbuku je naveo da je „policija Kosova, u bliskoj saradnji sa KOA i tužilaštvom, danas uhapsila Šeholija zbog osnovane sumnje da je umešan u špijunažu“.

„Pojedinci poput njega, koji su imali neograničen medijski prostor u zemlji, sarađivali su sa akterima koji svakodnevno rade na podrivanju naše Republike i njenog napretka“, dodao je.

Ostajemo posvećeni, naglasio je Svečlja, „zaštiti zemlje od svih krugova koji ne oklevaju da je ugroze zarad bilo kakve svoje koristi“.

Kazao je da je „vreme srpskih špijuna na Kosovu završeno“, te da, „svako ko radi za Srbiju i protiv Kosova biće gonjen bez kompromisa i bez zadrške.

„Republika mora biti zaštićena uz najvišu institucionalnu i moralnu odgovornost“, napisao je on.

U javnim nastupima Šeholi je izjavljivao da je radio u Službi državne bezbednosti Srbije (SDB), a posle rata bio angažovan u Obaveštajnoj službi Kosova (ŠiK).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com