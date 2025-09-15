Na Kosovu uhapšen osumnjičeni za ratni zločin 1999. nad civilima albanske nacionalnosti

Specijalno tužilaštvo Kosova i Policija Kosova saopštili su da je danas uhapšen D.N. pod sumnjom da je tokom rata na Kosovu učestvovao u ubistvu 25 civila albanske nacionalnosti na području Gnjilana.

U zajedničkom saopštenju piše da je on po nalogu Specijalnog tužilaštva danas priveden na prelazu Bela Zemlja.

D.N. se sumnjiči da je od 13. do 30. aprila 1999. godine s pripadnicima policijskih i vojnih snaga Srbije učestvovao u zločinu protiv civilnog stanovništva.

Specijalno tužilaštvo će, u zakonskom roku, podneti zahtev Posebnom odeljenju Osnovng suda u Prištini za određivanje mere pritvora, kaže se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com