Na Madagaskaru ponovo protesti protiv vlasti, policija bacila suzavac na demonstrante

Novi antivladini protesti počeli su danas širom Madagaskara, uključujući Antananarivo, glavni grad te države kod jugoistočne obale Afrike, gde snage bezbednosti suzavcem rasteruju mase građana, dok strane države savetuju da se ne putuje u tu ostrvsku zemlju kojoj je turizam jedan od najvećih izvora prihoda.

Hiljade demonstranata koje je pokrenuo pokret „Generacija Z“ zahtevaju više od redovnog snabdevanja vodom i strujom što su bili prvobitni zahtevi, te su danas tražili ostavku predsednika Andrija Radžoeline (51) koji je došao na vlast državnim udarom posle narodnog ustanka od 2009. godine i vlada uprkos osporavanju izbora održavanih potom.

Demonstranti traže i ostavke Vlade i prefekta Antananariva.

Predsednik je pokušao da smiri situaciju smenjivanjem ministra energetike u petak i u radničkom naselju Antananariva u nedelju obećanjem da će „sve ispraviti“.

Pokret Generacije Z nosi „piratske zastave“ iz japanske serije „One Piece“, znak koji se viđa u Indoneziji i Nepalu u antirežimskim protestnim pokretima.

Posle demonstracija u četvrtak Antananarivo je pljačkan cele noći, bez otpora organa reda.

Generacija Z je saopštila da su „grupe anonimnih pojedinaca plaćene da pljačkaju da bi potkopale pokret i njegovu borbu.

Taj pokret nosi naziv generacije rođenih između kraja 1990-ih i početka 2010-ih godina.

To su najveće demonstracije od predsedničkih izbora 2023. godine.

Uprkos izuzetnim prirodnim resursima, Madagaskar je jedna od najsiromašnijih zemalja sveta.

Po podacima Svetske banke 75 odsto stanovništva je 2022. godine bilo ispod praga siromaštva.

Po Indeksu percepcije korupcije organizacije Transparensi internešenel Madagaskar je na 140. mestu među 180 zemalja.

(Beta)

