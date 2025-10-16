Na masovnim protestima u Peruu protiv predsednika jedna osoba ubijena, desetine povređene

Najmanje jedna osoba je ubijena, a više desetina građana i policajaca je povređeno tokom demonstracija u Peruu protiv predsednika Hosea Heri koji je na vlast stupio pre samo nekoliko dana, saopštila je danas kancelarija državnog ombudsmana.

Protesti u Peruu intenzivno traju proteklih šest meseci protiv korupcije i porasta kriminala i protiv bivše predsednice Dine Boluarte koja je smenjena prošlog četvrtka.

Pošto je parlament većinom glasova izglasao njen opoziv, dužnost šefa države preuzeo je predsednik Parlamenta Hose Heri (38).

Demonstracije, kao ranijih meseci u Indoneziji, Nepalu, Keniji, Madagaskaru, predvode mladi koji uglavnom pripadaju „Generaciji Z“.

Hiljade demonstranata okupile su se širom zemlje, a više stotina se sukobilo sa policijom ispred Kongresa – parlamenta u Limi. Policija je ispalila suzavac, a neki demonstranti su na nju bacali rakete za vatromet, kamenje i zapaljene predmete.

„Svi moraju da odu!“, skandirali su demonstranti kada su stigli do Kongresa i pokušali da sruše metalne barijere koje su štitile zgradu što je dovelo do sukoba.

Kancelarija ombudsmana je saopštila da je Fernando Losada (32) ubijen tokom protesta i da će njegova smrt biti istražena. Dodali su da je pogođen vatrenim oružjem , ali nije navedeno ko je pucao.

Heri je ranije naveo da je 55 policajaca i 20 civila povređeno u protestu. Okrivio je za to „delinkvente koji su se infiltrirali u mirne demonstracije kako bi posejali haos“.

„Na njih će biti primenjena puna sila zakona“, napisao je.

Heri će na funkciji biti do 26. jula 2026. godine. Peru će održati opšte izbore u aprilu.

Bivša predsednica smenjena je nakon pucnjave na jednom koncertu u glavnom gradu, Limi, jer je incident doprineo nezadovoljstvu zbog kriminala u toj južnoameričkoj zemlji.

Ombudsman Heri je obećao da će kriminal biti njegov prioritet, ali se i sam suočio sa skandalima, uključujući optužbe za korupciju i sada obustavljenu istragu o seksualnom napadu, prenosi Rojters.

Negirao je da je počinio bilo kakva krivična dela i izrazio spremnost da sarađuje u svakoj istrazi korupcije.

(Beta)

