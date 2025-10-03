Na Novom Beogradu ubačen Molotovljev koktel u automobil brata Spasoja Vulevića

U noći između srede i četvrtka ubačen je Molotovljev koktel u automobil čiji je vlasnik Srđan Vulević, rođeni brat nedavno smenjenog komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a Srbije Spasoja Vulevića, potvrđeno je agenciji Beta iz izvora bliskih porodici Vulević.

Nedeljnik Radar je danas objavio da je u noći između 1. i 2. oktobra u Beogradu ispred porodične kuće u kojoj živi sa suprugom i maloletnom decom zapaljen i izgoreo automobil Srđana Vulevića, najmlađeg brata pukovnika Spasoja Vulevića.

Agencija Beta saznaje da je zapaljen automobil marke „citroen C1“ u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, ispred zgrade gde živi porodica Vulević.

„Za sada nepoznata osoba, ili više njih, je slomila bočno staklo na automobilu i ubacila Molotovljev koktel“, rečeno je agenciji Beta.

Policija je izvršila uviđaj, ali se nije oglašavala ovim povodom.

Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a Srbije Spasoje Vulević pre mesec dana smenjen je s mesta komandanta SAJ-a i na svoj zahtev je penzionisan.

Vulević je agenciji Beta kazao da je u 4. septembra doneta nova sistematizacija radnih mesta i da mu je u petak 5. septembra saopšteno da se na njega kao komandanta više ne računa, jer nije pod kontrolom Aleksandra Vučića.

„Posle završene vojne gimnazije i vojne akademije proveo sam 33 godine u SAJ-u. Počeo sam kao običan pripadnik jedinice, prošao sve linije komandovanja, a od 2005. godine sam komandant jedinice. U petak 5. septembra su me smenili i ponudili mesto savetnika ministra. Ja sam tu ponudu odbio i na moj zahtev odlazim u penziju“, rekao je Vulević.

On je naveo da su ga o smeni obavestili ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević.

„Dačić i Vasiljević su me pozvali i kazali da na mene ne računaju jer, kako su rekli, predsednik (Aleksandar Vučić) ne želi da ima oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom, i da zbog toga ja više ne mogu da budem komandant“, kazao je Vulević.

(Beta)

