Na Novosadskom sajmu danas počinje trodnevni festival video igara Games.con

Trodnevni festival video igara i pop kulture „Games.con“ biće otvoren danas u 10 časova na Novosadskom sajmu i trajaće tri dana – do nedelje, 21. decembra.

Pod parolom „Levelovati se mora“, na festivalu će biti predstavljeni noviteti iz globalne i domaće gejming industrije, isprobavanje novih video igara, ali i esport turniri u „Counter-Strike 2“, „EA Sports FC 26“, „Tekken“, „Mortal Combat“, „League of Legends“, „Clash Royale“ i brojnim drugim igrama, uz novčane nagrade.

„Pored toga, na Games.con festivalu ćete pronaći novitete iz sveta moderne tehnologije i najrazličitijih sfera pop kulture, kao što su anime, mange, knjige i najaktuelnije serije i filmovi. Mnogi štandovi će organizovati giveaway takmičenja, tako da će srećni dobitnici osvojiti sjajne nagrade“, naveli su organizatori.

Biće organizovani i štadnovi sa društvenim igrama i kvizovima, „cosplay“ takmičenje, „laser tag“, kao brojni drugi sadržaji koji se mogu pronaći na društvenim mrežama festivala.

U nedelju, 21. decembra od 19.30, biće organizovan i „rap battle“, odnosno nadmetanje takmičara u repovanju, kao i revijalni nastupi Cojkane, Kene Berija, Đomle (Fujčinela bojs), Marlon Brutala, Škaba (F4) i Lesara.

Festival gejminga i pop kulture „Games.con“ ove godine se održava deseti put, a festival je iz Beograda premešten u Novi Sad zbog neuspešnih pregovora sa Beogradskim sajmom nakon promene uprave.

„Nakon smene direktorke u julu, nova uprava nije potvrdila ranije postignute dogovore niti odgovorila na naše pokušaje da uspostavimo komunikaciju. Nakon brojnih neuspešnih pokušaja, kao nezavisna produkcija smatrali smo da je najodgovornije da festival preusmerimo na Novosadski sajam, gde smo naišli na punu podršku i spremnost za saradnju“, naveli su organizatori.

Ulaznice za „Games.con“ mogu se pronaći na platformi „Gigstix“.

