Na platou ispred Hrama Svetog Save lomljenje česnice sa 33 zlatnika

Na platou ispred Hrama Svetog Save u beogradskoj opštini Vračar danas je organizovano tradicionalno lomljenje božićne česnice u kojoj su bila 33 zlatnika.

Predsednik Unije pekara Zoran Pralica izjavio je da se poslednjih par godina lomljenje božićne česnice omasovilo i da svake godine dolazi više od 5.000 građana.

Ovogodišnja česnica bila je teška 260 kilograma i sastavljena od 5.200 komada, takozvanih pekarskih jufki.

U najavi koju su medijima ranije poslali „Pekari Srbije“ navedeno je da će se u česnici nalaziti 33 zlatna dukata namenjena deci.

Saopšteno je da će najmlađima biti podeljeno i 4.000 krstića i 2.000 paketića, te da se lomljenje česnice organizuje 35. put.

