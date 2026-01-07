Na platou ispred Hrama Svetog Save lomljenje česnice sa 33 zlatnika

Predsednik Unije pekara Zoran Pralica izjavio je da se poslednjih par godina lomljenje božićne česnice omasovilo i da svake godine dolazi više od 5.000 građana.
Ovogodišnja česnica bila je teška 260 kilograma i sastavljena od 5.200 komada, takozvanih pekarskih jufki.
U najavi koju su medijima ranije poslali „Pekari Srbije“ navedeno je da će se u česnici nalaziti 33 zlatna dukata namenjena deci.
Saopšteno je da će najmlađima biti podeljeno i 4.000 krstića i 2.000 paketića, te da se lomljenje česnice organizuje 35. put.
(Beta)
