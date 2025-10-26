Na predsedničkim izborima u Obali Slonovače ubedljivo vodi odlazeći lider Alasan Uatara

Prema prvim rezultatima predsedničkih izbora u Obali Slonovače, ubedljivo vodi odlazeći predsednik Alasan Uatara (Alassan Ouatara) koji je u nekim oblastima zemlje osvojio više od 90 odsto glasova.

Nezavisna izborna komisija objavljivala je rezultate tokom dana za svaki od 111 departmana, kao i za okrug Abidžan i Jamusukro. Objedinjeni rezultati trebalo bi da budu poznati tokom noći.

Ubedljiva pobeda Uatare koji ima 83 godine i nedostatak interesovanja nekih stanovnika Obale Slonovače za izbore u velikoj meri se objašnjavaju odsustvom dva glavna rivala.

Ni poznati bankar Tidijan Tijam (Tidiane Thiam) ni bivši predsednik Loran Gbagbo (Laurent) nisu bili na glasačkom listiću. Obojica su isključeni sa izbora i uklonjeni sa izbornih lista, Tijam zbog problema utvrđivanja nacionalnosti, a Gbagbo zbog krivične osude.

Na prethodnim izborima 2020. godine, Uatara je osvojio 94 odsto glasova uz izlaznost nešto iznad 50 odsto, na glasanju koje je bojkotovala glavna opozicija.

Na izborima, održanim u subotu, četiri protivnika su se suočila sa Uatarom, ali nijedan nije imao šanse da stigne do drugog kruga, zbog nedostatka podrške neke velike stranke ili značajnih finansijskih sredstava.

Obala Slonovače je zemlja u kojoj živi oko 60 etničkih grupa različitih jezika i religija, kao i velika strana populacija, uglavnom iz susednih zemalja Sahela.

Oko 44.000 policajaca je bilo raspoređeno širom zemlje, a vlada je u oktobru zabranila demonstracije nepodobnih protivnika. U tom periodu je uhapšeno nekoliko stotina ljudi, uglavnom zbog narušavanja javnog reda.

(Beta)

