Na protestima širom Meksika od vlasti se traži ozbiljnija potraga za nestalim ljudima

Hiljade ljudi protestovale su sinoć širom Meksika zbog neaktivnosti vlasti u traženju nestalih ljudi.

Rođaci i prijatelji nestalih, kao i aktivisti za ljudska prva prošetali su ulicama Meksiko sitija, Guadalahare, Kordobe i drugih gradova pozivajući na pravdu i apelujući na vladu predsednice Klaudije Šajnbaum da pomogne da se nađu njihovi voljeni, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

Više od 130.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo u Meksiku. Gotovo svi nestanci desili su se od 2007. godine kada je tadašnji predsednik Felipe Kalderon pokrenuo svoj „rat protiv droge“.

U mnogim slučajevima nestali su prisilno regrutovani u narkokartele ili ubijeni zato što su pružali otpor tome.

Iako su narkokarteli i organizovane kriminalne grupe glavni počinioci pripadnici bezbednosnih snaga takođe se krive za smrti i nestanke ljudi.

To što su demonstracije održane u velikom broju gradova, meksičkih država i opština pokazuje do koje mere problem nestanaka ljudi utiče na zajednice i porodice širom Meksika, ocenjuje BBC.

Od jednog kraja zemlje do drugog, od južnih država kao što je Oahaka do severnih kao što je Sonora i Durango, aktivisti i članovi porodica nestalih ljudi, na hiljade njih, izašli su sa slikama nestalih i zatražili od vlasti da učine više za rešavanje tog pitanja.

Mnoge porodice formirale su timove za potragu poznate kao „buskadores“ koji pretražuju zemlju i pustinje severnog Meksika delujući na dojave, često od samih kartela, o tome gde se nalaze masovne grobnice.

Ti timovi sprovode potrage uz veliki lični rizik. Posle nedavnog otkrića narko ranča u državi Halisko nekoliko članova tih timova je takođe nestalo.

Iz kancelarije državnog tužioca kasnije je saopšteno da nema dokaza da se na tom mestu nalazi krematorijum.

Ujedinjene nacije nazivaju to „ljudskom tragedijom ogromnih razmera“.

U Meksiku je broj nestanaka tako visok da prelazi neke od najgorih bilansa nekih latinoameričkih zemalja.

Oko 40.000 ljudi nestalo je u Gvatemali tokom 36-ogodišnjeg građanskog rata koji je završen 1996. godine. Prema proceni, oko 30.000 ljudi nestalo je u Argentini pod vojnom vlašću između 1976 i 1983.

(Beta)

