Na putevima u više delova Srbije sneg u raskvašenom stanju, pojedini neprohodni

Snega, kako se navodi u saopštenju, ima na putevima na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kragujevca, Kolubare, Kosova, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požarevca, Požege, Užica, Vranja, Zaječara.
Za saobraćaj su neprohodni putevi Donji Milanovac – Majdanpek preko Omana i Straža – Brezovica.
„Putevi Srbije“ su savetovali vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a da, ukoliko se odluče na putovanje, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i budu oprezni.
To preduzeće je upozorilo vozače i na pojavu magle i poledice, posebno na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima.
Na graničnim prelazima, putnički automobili čekaju po sat vremena za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Horgošu, dok su zadržavanja na prelazu Šid oko pola sata.
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni za izlaz iz Srbije čekaju sat vremena jedino na Batrovcima.
(Beta)
