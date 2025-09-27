Na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik obeležena 107. godišnjica proboja Solunskog fronta

Na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu, u Grčkoj, obeležena je 107. godišnjica proboja Solunskog fronta.

Ministri Milica Đurđević Stamenkovski i Bratislav Gašić, predstavnici Vojske Srbije, Republike Srpske, Grčke, članovi državne delegacije Odbora Vlade Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i udruženja građana su položili venac i na grob čuvara Srpskog vojničkog groblja Đorđa Mihailovića (1928-2023) i pred Spomen-kosturnicu.

Ministarka za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski je rekla u prigodnom govoru na svečanosti da se „ne može klanjati senima predaka ako se ne brane vrednosti koje su ostavili“ dok su stvarali istoriju.

Kazala da se „snaga Srpske vojske naslanjala na jednu suštinu, a to je Kosovski zavet i to je Lazarevo opredeljenje: da se uvek i po svaku cenu borimo za slobodu i žrtvujemo za otadžbinu, bez obzira na to kakva je sila prekoputa nas“.

„Ponosni smo što smo deo vas! Ponosni smo što smo seme Božije iz kojeg će uvek da proklija vera u srpski narod i u Srbiju!“, zaključila je Đurđević Stamenkovski, prenelo je njeno ministarstvo.

