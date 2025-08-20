Na stranici predsednika RS nema informacija o aktivnostima Dodika

Na zvaničnoj internet stranici predsednika Republike Srpske, poslednje objavljene informacije u vezi sa aktivnostima Milorada Dodika, u odeljku „Protokol“, datirane su 6. avgusta.

Tada mu je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) oduzela mandat posle donošenja pravosnažne presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika.

Za taj dan bilo je najavljeno da će „predsednik RS Milorad Dodik u održati konferenciju za novinare u Palati republike u 15.30 časova“.

Poslednje saopštenje o aktivnostima predsednika RS objavljeno je 3. avgusta.

Od 6. avgusta na zvaničnoj stranici predsedika RS nema nikavih najava niti saopštenja u vezi sa Dodikovim aktivnostima, iako je od tada do danas imao više konferencija za novinare, gostovanja u medijima i nekoliko poseta opštinama u RS.

Pored toga, provladini mediji u Republici Srpskoj, pre svega Javni servis RS (RTRS) u svojim vestima od pravosnažnosti odluke CIK-a kojom je Dodiku oduzet mandat predsednika RS, Milorada Dodika oslovljavaju kao predsednika, ne navodeći čega je predsednik.

Visoki funkcioner Partije demokratskog progresa (PDP) i bivši ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je da je RTRS „izbrisao Republiku Srpsku“.

„Dodik je samo predsednik. Ne zna se čega. Bravo majstori!“, napisao je Crnadak na drušvenoj mreži Iks, ilustrujući to vestima s portala RTRS-a u kojima je Dodik imenovan samo kao predsednik, ali ne i kao predsednik RS.

