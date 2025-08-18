Na Tajvanu održan simpozijum povodom 80. godišnjice pobede u ratu protiv Japanske agresije

U subotu je u Tajpeju održan simpozijum povodom 80. godišnjice pobede kineskog naroda u otporu Japanskoj agresiji i Svetskom antifašističkom ratu, navodi Kineska medijska grupa (CMG).

Vang Jung, predsednik Alijanse za ponovno ujedinjenje na Tajvanu, rekao je da se ove godine obeležava i 80. godišnjica obnove Tajvana.

„Uprkos želji tajvanske vlasti, Demokratske napredne stranke, da što više udalji mlađe generacije Tajvana od Kine, još je važnije shvatiti da narodi sa dve obale tajvanskog moreuza dele zajedničku istoriju i održavaju duh suprotstavljanja kolonijalizmu i fašizmu“, rekap je Jung.

Naučnik koji proučava istoriju borbe tajvanskih sunarodnika protiv strane kolonijalne vladavine, Čou Jung, rekao je da su se mnogi stanovnici Tajvana borili protiv japanskih osvajača na matičnom delu Kine, pokazujući svoju duboku naklonost prema domovini.

„Tajvan je neotuđivi deo Kine, što je neosporna istorijska činjenica“, rekao je Vang Vu-lang, generalni sekretar Tajvanske Laburističke stranke, dodajući da je povratak Tajvana u domovinu pre 80 godina važan deo dostignuća pobede u Drugom svetskom ratu i posleratnog međunarodnog poretka.

Godine 1895. vlada Ćing, poražena u ratu koji je Japan pokrenuo protiv Kine, bila je prisiljena da Japanu ustupi Tajvan i ostrva Penghu.

25. oktobra 1945. godine u Tajpeju je održana ceremonija prihvatanja predaje Japana. Tog trenutka, Kina je legalno povratila Tajvan.

Pojedini potomci tajvanskih sunarodnika koji su se borili protiv japanskih osvajača takođe su prisustvovali događaju, deleći priče o hrabrom otporu svojih predaka.

Više od 50.000 stanovnika Tajvana borilo se u ratu protiv Japanske agresije na matični deo Kine, između 1937. i 1945. godine.

(Beta)

