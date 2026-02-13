Na tribini Na kafi s psihologom zaključeno: Zdrava ljubav je mirna, stabilna i sigurna

Zdrava ljubav je mirna, stabilna i sigurna, a put do ljubavi je veština koja se uči kroz komunikaciju, razumevanje i kompromis, zaključili su učesnici tribine "Na kafi sa psihologom" u Dorćol Platzu, koju je organizovala Hemofarm fondacija.

Učesnici tribine psihološkinja Ana Ivanov, reditelj, direktor i osnivač Hartefakt fonda Andrej Nosov, Pero di Reda – DJ Peppe, psiholog i novinar Dragan Ilić razgovarali su na temu „Ljubav u doba individualizma: nikad povezaniji, nikad usamljeniji“.

„Savremena ljubav nije nužno slabija nego ranije, ali je izloženija psihološkim i društvenim opterećenjima“, rekla je psihološkinja Ivanov.

Dodala je da u kulturi brzih izbora i stalnog poređenja, kvalitet odnosa postaje presudan zaštitni faktor mentalnog zdravlja.

„Ljubav, kada je sigurna i negovana, ima potencijal da štiti, stabilizuje i jača pojedinca. Kada je površna, nestabilna ili opterećena strahom i nesigurnošću, može postati izvor ozbiljnog psihološkog bola“, istakla je Ivanov.

Govoreći o ljubavi, reditelj Nosov rekao je da se može govoriti i o ljubavi prema ovom i ovakvom svetu, jer bolji ne postoji.

Istakao je da percipira ljubav onako kako bi je opisala Hana Arent – „ljubav prema svetu koji nije savršen“.

Ukazao je da se danas mnogo manje zna kako je izgledalo otuđenje pre 15-20 godina.

„Sada odlučujemo da uradimo nešto za sebe, da priznamo da naši odnosi nisu savršeni, da nema vatrometa svakog dana, a ako ga bude – da je to izuzetak“, rekao je Nosov.

DJ Peppe govorio je o ljubavi kao univerzalnom jeziku i o kulturi zabavljanja od 90-ih godina do danas, navodeći da je ples od davnina bio više od pokreta – jezik privlačnosti, način povezivanja i suptilan ritual udvaranja među ljudima.

„Mi smo izlazili, jer smo jurili druženje, muziku, provod, igrali smo po celu noć, bilo je mnogo smeha i mnogo avantura. Nekako mislim da je to u određenoj meri nestalo sa novim generacijama i telefonima, mrežama. Komunikacija se prebacila na internet, a postala je skoro suvišna uživo. Često imam utisak da ljudi stoje jedno pored drugog i da se dopisuju telefonom umesto da pričaju“, rekao je DJ Peppe.

Učesnici su se složili da budućnost partnerskih odnosa leži u raznolikosti formi, te da tehnologija i veštačka inteligencija neće zameniti ljubav, ali će menjati kontekst intimnosti.

Istakli su da u takvom svetu pitanje više nije da li je ljubav moguća, već „da li smo spremni da usporimo, podnesemo frustraciju i negujemo odnos kao proces, a ne kao proizvod za jednokratnu upotrebu“.

Projekat „Na kafi sa psihologom“ se sprovodi od 2019. godine sa ciljem podsticanja javnosti da o mentalnom zdravlju brine na jednak način kao o fizičkom zdravlju i da tegobe u vezi sa mentalnim zdravljem ne posmatra kao ličnu slabost već zdravstveni problem za koji postoji rešenje ukoliko se na vreme potraži stručna pomoć.

Do danas je projekat okupio blizu 90 stručnjaka i uglednih ličnosti.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom u Beogradu i uz podršku Art komune Dorćol Platz.

