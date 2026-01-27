Na više lokacija u Beogradu počela okupljanja pred današnji studentski protest

Ispred Pravnog fakulteta, koji je glavna tačaka okupljanja, oko 17.15 prisutno je bilo nekoliko stotina studenata i građana, a oni bi oko 17.30 trebalo da se upute ka zgradi Rektorata.
Okupljeni su na platou ispred fakulteta i za sada nisu blokirali saobraćaj na uglu Beogradske ulice i Bulevara kralja Aleksandra, javio je reporter agencije Beta.
U neposrednoj blizini Pravnog fakulteta nisu vidljive policijske jedinice, sem nekoliko vozila saobraćajne policije koja su parkirana sa strane.
Pojačane policijske snage viđene su na potezu oko Doma Narodne skupštine, u blizini koje se nalazi nehigijenski šatorski kamp sa pristalicama vlasti, u Pionirskom parku, javlja reporter agencije Beta.
Planirano je da se kolona od Pravnog fakulteta kreće Bulevarom kralja Aleksandra, potom pored Doma Narodne skupštine i Trga republike, do Studentskog trga na kom se nalazi Rektorat.
Okupljanja su najavljena i na kružnom toku na Novom Beogradu, u Parku Milutina Milankovića na Voždovcu, kao i ispred Prve beogradske gimnazije.
Nakon okupljanja kod Rektorata i zvaničnog početka protesta u 18 časova, krenuće se u protestnu šetnju do Hrama Svetog Save, a kolona će ići pored Trga republike, duž Ulice kralja Milana, preko Slavije.
„Vreme je da vratimo veru u obrazovanje i stručnost i da ih ponovo postavimo kao temelj našeg društva. Bez znanja nema slobode, bez prava nema države, a bez odgovornosti nema zajednice“, poručili su studenti na Instagramu, povodom protesta na školsku slavu – Savindan.
Prema njihovim rečima, država treba da počiva na obrazovanju, na nauci, na neprekidnom usavršavanju i učenju.
Oni su na Instagramu objavili i snimke sa studentskog protesta 27. januara 1997. godine, na koji je došao i tadašnji patrijarh Pavle.
Studenti u blokadi više fakulteta u Srbiji danas bojkotuju nastavu, u znak solidarnosti sa profesorima koji su dobili otkaz.
