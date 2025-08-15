Na vojnoj paradi u Varšavi predsednik Poljske obećao najjaču armiju u Evropi

Na 105. godišnjicu Varšavske bitke i pobede Poljske nad sovjetskim snagama u leto 1920. godine, na vojnoj paradi u Varšavi, predsednik Poljske Karol Navrocki poručio je danas da Rusija nikako nije nepobediva, jer evo već više od tri godine nije u stanju da porazi Ukrajinu, ali da rata ne bi bilo Poljska mora da ima najjaču armiju u Evropi.

„Današnja neoimperijalistička Rusija koja se ne razlikuje mnogo od Sovjetskog Saveza nije nepobediva. To nam govore heroji iz 1920. godine. Bezbednost je u našim rukama. Ne smemo da propustimo nijednu nedelju, nijedan mesec da jačamo potencijal naše armije. Znamo da kada neko društvo ne želi da plaća svoju armiju dođe dan da mora da plaća tuđinsku“, kazao je Navrocki na vojnoj paradi.

Poljski predsednik predložio je da on i premijer potpišu novu strategiju odbrane Poljske koja ne bi bila podložna partijskim interesima i političkim sporovima.

„U njoj bi bila deklaracija da branimo svaki centimetar, svaki pedalj poljske zemlje, jer Poljska je jedna, a linija Visle nije njena granica. Za kratko vreme treba da budemo ne treća nego najjača armija u Evropi“, kazao je Navrocki.

Novi poljski predsednik rekao je da je cilj 300.000 vojnika pod oružjem, ali nije isključio ni pola miliona, što je pre njega ovih dana pomenuo ministar odbrane Vladislav Košnjak-Kamiš da bi Poljska mogla zajedno sa rezervistima da ima oružane snage od pola miliona vojnika.

Predsednik Navrocki zatražio je danas da se donese nacionalna odluka o izdvajanju pet odsto BDP-a za odbranu što bi omogućilo da se ubrza i razvoj poljske vojne mornarice.

„Baltik je postao unutrašnje more NATO. Moramo da sprovedemo program Orka i nabavimo i podmornice koje mornari čekaju decenijama. Prioritet je i fabrika municije u Poljskoj. Verujem da ćemo za kratko vreme moći da proizvodimo milion komada artiljerijske municije kalibra 155 i pola miliona komada tenkovske municije godišnje“, rekao je poljski predsednik.

Vojna parada na bulevaru duž Visle koju prati masa građana počela je desantom padobranaca koji su razvili veliku nacionalnu zastavu.

U paradi učestvuje 4.000 vojnika svih rodova Oružanih snaga Poljske, među njima i 200 savezničkih vojnika iz SAD, Velike Britanije, Francuske, Rumunije i Multinacionalne divizije Sever-Istok.

Kraj Visle pojavila se i poljska vojna konjica koju je odnedavno pored paradne svrhe počela da koristi vojska teritorijalne odbrane na istoku zemlje u zaštiti granice sa Belorusijom od nelegalne migracije.

Vojska Poljacima danas predstavlja i moderno naoružanje koje je nabavljeno poslednjih godina, 300 vozila medju kojima su američki tenkovi Abrams ili nemački Leopard i korejski K2, borbena vozila Borsuk i Rosomak, protivraketni sistem Patriot i artiljerijski sistem HIMARS.

Nad Vislom je proletelo i 50 borbenih aviona raznih tipova i helikopteri, a na Baltičkom moru, kraj poluostrva Hel organizovana je prvi put paralelna parada poljske Vojne mornarice.

Poljska armija slavila je 15. avgust i Varšavsku bitku nazivanu često kao Čudo nad Vislom, kao svoj dan do 1947. godine, kada je praznik pomeren kako komunistička Poljska ne bi slavila pobedu nad glavnim poratnim saveznikom, nad Sovjetskim Savezom i zaustavljanje njegove armije u pohodu na Zapad u Poljsko-ruskom ratu 1919. i 1920. godine.

Posle pada gvozdene zavese nove demokratske vlasti ponovo su 1992. godine vratile praznik vojske na stari termin u slavu pobede nad Crvenom armijom.

Nakon vojne parade, proslava Dana armije nastavlja se na velikom vojnom pikniku koji je za Varšavljane upriličilo Ministarstvo odbrane.

