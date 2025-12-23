Načelnik Generalštaba Vojske Libije poginuo u padu aviona u Turskoj

Načelnik Generalštaba Vojske Libije Muhamad Ali Ahmad al-Hadad i još četvoro ljudi poginuli su večeras u padu aviona u Turskoj dok su se vraćali iz posete toj državi, saopštio je premijer Libije Abdul-Hamid Dbeibah.

Zvaničnici u Libiji su saopštili da je kontakt sa avionom izgubljen pola sata po uzletanju usled kvara.

Prethodno je to Ministarstvo spoljnih poslova Turske objavilo da je sa „Falkonom 50“ izgubljen kontakt 40 minuta pošto je poleteo sa aerodroma Esenborga kod Ankare.

Takođe je saopštilo da je avion dao signal za hitno sletanje u blizini Hajmane, južno od Ankare, a potom se prekinula komunikacija s njim.

Na lokalnim televizijskim stanicama prikazano je noćno nebo iznad Hajmane kako se iznenada osvetljava usled nečeg što izgleda kao eksplozija. Ostaci aviona su ubrzo nađeni.

Posle vesti o gubitku kontakta sa avionom, aerodrom u Ankari je zatvoren, a nekoliko letova je preusmereno na druge lokacije, javio je privatni informativni kanal NTV.

Libijski vojni komandant Muhamed Ali Ahmad el-Hadad se u Ankari sastao s ministrom odbrane Turske Jašarom Gulerom i drugim zvaničnicima.

Al-Hadad je glavni vojni zapovednik na zapadu Libije i igrao je ključnu ulogu u nastojanjima Ujedinjenih nacija da se Libija – podeljena između dve vlade – ujedini na vojnom planu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com