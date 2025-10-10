Načelnik Generalštaba Vojske Srbije s novim komandantom KFOR-a

Ministarstvo odbrane Srbije je saoopštilo da se danas načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, sastao s novim komandantom KFOR-a, general-majorom Oružanih snaga Turske Ozkanom Ulutašom Ozkana koji je nedavno preduzeo dužnost od italijanskog general-majora Enrika Barduanija.

Mojsilović je još jednom izrazio protest zbog opremanja Kosovskih bezbednosnih snaga borbenim turskim dronovima i rekao da takvi potezi ne samo da ne doprinose miru i bezbednosti na Kosovu, već ugrožavaju stabilnost celog regiona.

Izrazio je zabrinutost „zbog kontinuiranih jednostranih poteza“ Prištine i „nelegalnog naoružavanja“ Kosovskih bezbednosnih snaga i to „pred očima snaga KFOR-a“ i preneo sagovorniku da te aktivnosti „unose nemir i ugrožavaju bezbednost i normalan život srpskog stanovništva“.

Mojsilović je kazao da očekuje da će KFOR, kao jedina legitimna oružana formacija na Kosovu „striktno, potpuno i nepristrasno sprovoditi mandat koji mu je dodeljen Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN“.

(Beta)

