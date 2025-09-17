Načelnik UKP Ninoslav Cmolić dobio rešenje o penziji

Načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Ninoslav Cmolić dobio je rešenje o penziji, potvrđeno je danas Insajderu u policiji.

Nakon komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoja Vulevića, koji je otišao u penziju, to je druga značajna kadrovska promena u rukovodstvu policije u kratkom vremenskom roku, piše na sajtu te televizije.

Cmolić je na čelo UKP-a došao početkom 2023. nakon što je u penziju otišao njegov prethodnik na toj poziciji Bogdan Pušić.

Cmolić je na mesto načelnika kriminalističke policije došao sa pozicije načelnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK).

U žiži javnosti našao se u aprilu 2024. kada je javno govorio o osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić, kada je, govoreći za medije, opisivao detalje ubistva.

Govoreći o profilu osumnjičenih rekao je da su to osobe niskog nivoa inteligencije, lišene ikakve empatije, povezujući sve to sa njihovom nacionalnom pripadnošću.

Zbog tih izjava reagovali su i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kao i Nacionalni savet Vlaha, kritikujući Cmolićeve reči.

Nakon svega, Cmolić se javno izvinio, rekavši da nije imao nameru nikoga da uvredi.

Cmolićevo javno komentarisanje tog slučaja proizvelo je još veći problem – iako su on, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorili o slučaju koji je rešen, policija nije uspela da pronađe telo dvogodišnje devojčice.

Takođe, još uvek se čeka pravosnažna potvrda optužnice u tom slučaju, imajući u vidu da je sud naložio dopunu istrage.

Sa druge strane, smrt brata jednog od okrivljenih u ovom slučaju, koji je preminuo nasilnom smrću u policijskoj stanici u Boru, još uvek nije razrešena, navodi se.

Dok je još rukovodio SBPOK-om, Cmolić je 2021. odlikovan Zlatnom medaljom za hrabrost zbog hapšenja grupe Veljka Belivuka kojim sa sudi za više najtežih krivičnih dela.

Tokom njegovog mandata na čelu UKP-a kao najveći uspeh ističe se hapšenje grupe nazvane Balkanski kartel, ali i rasvetljavanje ubistava u Atini i Krfu.

Neposredno pre nego što je Cmolić dobio rešenje o odlasku u penziju, isto se dogodilo i komandantu SAJ-a Spasoju Vuleviću.

Vulević je zahtev za odlazak u penziju podneo pošto je odbio poziciju savetnika ministra, što implicira da je sistematizacijom u MUP-u bilo predviđena njegova smena sa pozicije komandanta SAJ-a koju je obavljao dvadeset godina.

Cmolić se pre nekoliko godina pominjao kao mogući kandidat za direktora policije.

Međutim, spekulacije o njegovoj smeni sa mesta načelnika UKP-a počele su početkom avgusta, nakon što su po nalogu tužilaštva uhapšeni bivši ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović zbog sumnje da su učestvovali u koruptivnim radnjama vezanim za rekonstrukciju železnice.

Među učesnicima udarne grupe Tužilaštva za organizovani kriminal bili su i policajci iz UKP-a, navodi se.

(Beta)

