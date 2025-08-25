Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje

Američka Nacionalna garda, raspoređena u Vašingtonu, počela je sinoć da nosi oružje u glavnom gradu SAD, gde je više od 2.200 vojnika raspoređeno u borbi protiv kriminala na zahtev predsednika Donalda Trampa (Trump), saopštila je vojska.

„Počev od nedelje uveče, 24. avgusta 2025. godine, vojnici Zajedničke operativne grupe Vašington počeli su da nose svoje službeno oružje“, navodi se u saopštenju američke vojske.

Ti rezervisti su ovlašćeni da koriste silu samo „kao poslednje sredstvo i samo kao odgovor na neposrednu pretnju smrću ili teškim telesnim povredama“, navodi se u tekstu.

Tramp je ranije govorio da je Vašington „preplavljen bandama“ i da su ta raspoređivanja neophodna.

Nacionalna garda je već bila mobilisana u junu u Los Anđelesu, tokom velikih protesta protiv imigracione politike savezne vlade.

Međutim, policijska statistika u glavnom gradu pokazuje pad nasilnog kriminala između 2023. i 2024. godine, iako je taj pad usledio posle naglog porasta posle epidemije korona virusa.

Rezervisti Nacionalne garde mogu da budu raspoređeni samo u slučaju nacionalne vanredne situacije, poput prirodne katastrofe, na zahtev savezne vlade i uz odobrenje lokalnog guvernera.

(Beta)

