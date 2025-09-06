Nacionalni konvent o Evropskoj uniji osudio upotrebu sile u Novom Sadu, traži pojačan angažman EU

Nacionalni konvent o EU, organizacija iz Beograda, danas je osudio upotrebu prekomerne sile od strane policije u Novom Sadu i ugrožavanje autonomije Univerziteta, koji su desili posle mirnog protesnog skupa u petak uveče, i traži pojačan angažman EU.

„Smatramo da je nedopustivo da se građani koji su se nalazili na udaljenim lokacijama od mesta incidenta, izlažu fizičkom nasilju i represiji“ piše u saoopštenju.

Konvent piše da „ako Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nije u stanju da efikasno i profesionalno neutrališe malu grupu nasilnih pojedinaca bez primene prekomerne sile prema ostalim građanima i studentima, očekujemo da pomoć potraži u okviru institucionalne saradnje sa Evropskom unijom, u sklopu reformskih procesa u oblasti vladavine prava i bezbednosti“.

U saopštenju se kaže da „posebno zabrinjavaju pretnje koje je predsednik Republike uputio tužiocima i medijima, ali i poslanicima Evropskog parlamenta i pojedinim državama članicama“ u izjavi u petak pred ponoć.

„Takvi istupi, uz nespremnost da se prihvati bilo kakva argumentovana kritika koja dolazi iz Evropske unije, direktno podrivaju poverenje u iskrenost vlasti o evropskom putu Srbije“, konstatuje Konvent.

Od Vlade i Skupštine Srbije Konvent „očekuje jasno izjašnjavanje o tome da li Srbija ostaje privržena članstvu u Evropskoj uniji, kao i koristima koje građani ostvaruju zahvaljujući statusu zemlje kandidata“.

Nacionalni konvent „poziva predstavnike institucija i članica Evropske unije da nedvosmisleno osude primenu prekomerne sile čiji je jedini cilj da se zaustave mirni građanski protesti u Srbiji, a koja postojeću krizu dalje produbljuje“.

„Pojačan angažman Evropske unije, uz jasnu osudu kršenja njenih temeljnih principa u zemljama kandidatima, neophodni su u cilju zaštite kredibiliteta daljeg procesa proširenja“, piše na kraju saopštenja Sekretarijata Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji – platforme civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija.

(Beta)

