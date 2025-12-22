Nacrt zakona o uslugama brige o deci podnet na prvo čitanje najvišem kineskom zakonodavnom telu

Nacrt zakona o uslugama brige o deci podnet je u ponedeljak na prvo čitanje 19. sednici Stalnog odbora 14. Nacionalnog narodnog kongresa, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Ovaj nacrt zakona predstavlja ključni korak u poboljšanju politika podrške rađanju, smanjenju troškova porodične nege i poboljšanju kvaliteta stanovništva. On ima veliki značaj za negovanje društva koje je pogodno za plodnost i promociju visokokvalitetnog razvoja stanovništva.

Nacrt zakona sadrži osam poglavlja sa 76 članova, koji pokrivaju opšte odredbe, ustanove za brigu o deci, negovatelje, pružanje usluga, mere zaštite, nadzor i upravljanje, pravnu odgovornost i dopunske odredbe.

Donošenje zakona o uslugama brige o deci promovisaće i regulisati razvoj usluga brige o deci, nudeći čvrstu pravnu zaštitu za najranjiviju grupu odojčadi i dece mlađe od tri godine.

Stalni komitet 14. Nacionalnog narodnog kongresa, koji je najviše zakonodavno telo Kine, održva svoju 19. sednicu u Pekingu od 22. do 27. decembra. Prema predloženom dnevnom redu sednice, na sednici će prvi put biti podneti nacrt zakona o uslugama brige o deci, kao i o aktivnostima i zaštiti životne sredine na Antarktiku, prenela je novinska agencija Sinhua.

Na dnevnom redu će se, između ostalog, naći i nacrt zakona o zaštiti životne sredine, nacrt zakona usmeren na promociju etničkog jedinstva i napretka, nacrt zakona o nacionalnom planiranju razvoja i nacrti revizija zakona o spoljnoj trgovini.

(Beta)

