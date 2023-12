Nadbiskup Nemet: Čovek je pozvan da bude nosilac sveta i ljubavi

Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet služiće misu na praznik Božić, koji se danas obeležava po novom kalendaru, u katedralnoj crkvu u Zrenjaninu. Služba počinje u 9.00 časova.

U božićnoj poslanici nadbiskup Nemet upozorio da rijaliti programi šire tamu u ljudskim srcima i dodao da je poznato koliku ulogu imaju mediji u dezinformisanju, poručivši da je čovek pozvan da bude nosilac svetla, topline i ljubavi.

„Rijaliti programi kao što su ‘Zadruge’, ‘Farme’, ‘Veliki brat’ tako i dalje šire kulturu tame u ljudskim srcima, bude u ljudima osećaj, varljivi utisak da je sve moguće i dozvoljeno, da se sve toleriše, da se sve može napraviti onako kao na televiziji“, rekao je Nemet, koji upravlja i zrenjaninskom biskupijom, na čijem je čelu bio donedavno, dok se za nju ne imenuje novi biskup.

Prema njegovim rečima, „u čoveku postoje i dobro i zlo, i svetlo i tama, a čini se da je mnogo lakše povećati u njemu količinu tame, nego snagu svetla“.

„Kako je teško nagovoriti ljude da u ova teška vremena daju nešto za siromahe, a kako je lako naleteti na nekoliko kockarnica u svakoj ulici ovog divnog grada Beograda, u kojima se gube finansijska sredstva i razaraju životi porodica i pojedinaca“, upozorio je Nemet.

On je naglasio da svi pamtimo 3. maj 2023. kada je ubijeno devetoro đaka i njihov čuvar u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, koja se nalazi svega stotinak metara od sedišta nadbiskupije, u centru Beograda.

„Bili smo zgroženi, nismo mogli da poverujemo da je to moguće i kod nas. Pa ipak, desilo se, desilo se zbog različitih činjenica, spleta okolnosti, ljudskih propusta, neodgovornih osoba, ali i kriminalnog čina“, naveo je Nemet.

„Danas tačno znamo da sredstva komunikacije mogu strašno da utiču na naše ponašanje“, rekao je nadbiskup i zaključio: „Znamo koju ulogu imaju mediji i sredstva društvenih komunikacija u vođenju ratova, dezinformacija, širenju mržnje, što sve može da dovede do strašnih tragedija“.

On je poručio da je čovek pozvan da bude nosilac svetla, topline i ljubavi i dodao:“ To znamo otkako smo se pojavili na zemlji, ali do koje granice može da ide ta svest nošenja svetla, topline i ljubavi ‒ za to smo saznali u osobi Isusa koji se rodio u Vitlejemu“.

„Molimo se ovih dana da hrišćanski narodi koji vode bratoubilački rat shvate potrebu mira za sve, da progledaju i začuju vapaje živih koji svakog dana pokapaju svoje mrtve. Nemojmo zaboraviti ni ratove među različitim narodima, kao u Svetoj zemlji, u Siriji, u mnogim državama Afrike. Setimo se hrišćana proteranih iz Nagorno-Karabaha, kao i izbeglica širom sveta“, pozvao je Nemet.

Kako je rekao, „u ovom današnjem trenutku, kada se čini da je tama jača nego svetlo, pogledajmo na malog Isusa pa ćemo shvatiti: pravi izvor svetla, Bog i novorođeni Bogočovek, uvek će imati poslednju reč, i to ne reč nasilja i zla, nego života“.

„Neka ovo svetlo osvetli i naša srca, a posebno srca onih koji odlučuju o velikim pitanjima današnjice. Neka političari izađu iz začaranog kruga svojih ‘interesa’, iz tame zablude da oružje i nasilje mogu da rešavaju probleme čovečanstva, da reše sporove“, rekao je Nemet.

(Beta)

